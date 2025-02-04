Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана

В 2024 году в Татарстане впервые диагностировали рак у 19,4 тысячи человек, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

По его словам, среди злокачественных опухолей чаще всего выявляют рак толстой кишки (13,9%), меланому кожи (13,4%) и онкологию молочной железы (11,7%). Также распространены опухоли женских половых органов (9,2%), лёгких (9%) и предстательной железы (7,9%).

Единственным видом онкологии, случаи которого сократились, стал рак желудка — его доля в общей структуре заболеваемости составила 5,4%.

Нагуманов отметил, что рост числа выявленных случаев связан с активной диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Благодаря этому опухоли обнаруживают на ранней стадии, когда болезнь ещё не проявляет себя, что повышает шансы на успешное лечение.

При этом смертность от онкозаболеваний за год выросла на 1,9%.