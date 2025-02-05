С хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест

С владельца базы, откуда, предположительно, сбежали собаки и смертельно травмировали женщину, сняли домашний арест. Теперь ему запрещено контактировать со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела.

Тело Жанны Гибадуллиной обнаружили с травмами, в том числе без одной ноги. База, где находились дворняги, принадлежит ООО «Буревестник». После трагедии животных усыпили, а личную собаку 76-летнего директора Иосифа Лифшица изъяли.

Сам Лифшиц убежден, что его собаки не могли напасть на человека. По его словам, они не охраняли территорию, а на базе регулярно проводились занятия с детьми по гуманному отношению к животным. Он предполагает, что женщину могла атаковать дикая стая, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего.