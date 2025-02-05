Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

С хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест

Теперь ему запрещено контактировать со свидетел...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

С владельца базы, откуда, предположительно, сбежали собаки и смертельно травмировали женщину, сняли домашний арест. Теперь ему запрещено контактировать со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела.

Тело Жанны Гибадуллиной обнаружили с травмами, в том числе без одной ноги. База, где находились дворняги, принадлежит ООО «Буревестник». После трагедии животных усыпили, а личную собаку 76-летнего директора Иосифа Лифшица изъяли.

Сам Лифшиц убежден, что его собаки не могли напасть на человека. По его словам, они не охраняли территорию, а на базе регулярно проводились занятия с детьми по гуманному отношению к животным. Он предполагает, что женщину могла атаковать дикая стая, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

можно ли смыть гербицид от борщевика

Лонгриды

17 часов назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет собрать впечатляющий образ на корпоратив

ремонт кожаных диванов на дому в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Новости Казани

день назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

3 часа назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Не у нас

день назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка
Новости Казани
37 минут назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Новости Казани

42 минуты назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Новости России

час назад

Свыше 2 тысяч студентов в Татарстане получают образование при поддержке Сбера

Новости Казани

52 минуты назад

5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного

Новости Казани

час назад

Фигуристка Валиева не смогла вернуть медали, которых лишилась из-за допинга
В Татарстане 6 февраля ожидается -15 градусов
Новости Татарстана
32 минуты назад

В Татарстане 6 февраля ожидается -15 градусов

Новости Татарстана

час назад

С хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест

Не у нас

3 часа назад

В Тобольске заключённые устроили бунт

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане власти ужесточили правила для маломерных судов
Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что...
Интересное в Казани
4 дня назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани