Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани работники ЖЭУ закрыли подвал дома №5 на улице Волгоградской, в котором находилось не менее десяти бездомных кошек. Однако местные жители освободили животных. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам жильцов, кошки жили в подвале много лет, они заботились о них, подкармливали и даже дали имена. Однако после поступившей заявки сотрудники управляющей компании заблокировали доступ в помещение, оставив животных внутри.

Один из местных жителей, Александр Токранов, рассказал, что обращался в ЖЭУ, но там дали понять, что судьба кошек их не волнует.

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они самостоятельно срезали болты и освободив животных. Однако, как отмечает телеканал, кошки не сразу осмелились выйти на улицу.

Ранее мы писали о том, что около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

сетка на вентиляцию от тараканов мелкая

Лонгриды

17 часов назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет собрать впечатляющий образ на корпоратив

декоратор на свадьбу в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Новости Казани

день назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

3 часа назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Не у нас

день назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка
Новости Казани
37 минут назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Новости Казани

42 минуты назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Новости России

час назад

Свыше 2 тысяч студентов в Татарстане получают образование при поддержке Сбера

Новости Казани

52 минуты назад

5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного

Новости Казани

час назад

Фигуристка Валиева не смогла вернуть медали, которых лишилась из-за допинга
В Татарстане 6 февраля ожидается -15 градусов
Новости Татарстана
32 минуты назад

В Татарстане 6 февраля ожидается -15 градусов

Новости Татарстана

час назад

С хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест

Не у нас

3 часа назад

В Тобольске заключённые устроили бунт

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане власти ужесточили правила для маломерных судов
Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что...
Интересное в Казани
4 дня назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани