В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

В Казани работники ЖЭУ закрыли подвал дома №5 на улице Волгоградской, в котором находилось не менее десяти бездомных кошек. Однако местные жители освободили животных. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам жильцов, кошки жили в подвале много лет, они заботились о них, подкармливали и даже дали имена. Однако после поступившей заявки сотрудники управляющей компании заблокировали доступ в помещение, оставив животных внутри.

Один из местных жителей, Александр Токранов, рассказал, что обращался в ЖЭУ, но там дали понять, что судьба кошек их не волнует.

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они самостоятельно срезали болты и освободив животных. Однако, как отмечает телеканал, кошки не сразу осмелились выйти на улицу.

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