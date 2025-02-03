В Татарстане экс-пристав оказалась в суде за хищение 3,4 млн рублей

В Альметьевске суд вынес приговор бывшему судебному приставу-исполнителю, признав женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год пристав похитила более 3,4 миллиона рублей с депозитного счета подразделения. Она назначала знакомого получателем средств, а затем они делили деньги между собой.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы. При этом ущерб, причинённый государству, был полностью возмещён. Дело против её соучастника было прекращено в связи с его смертью.

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