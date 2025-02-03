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Житель Казани выиграл 1 млн рублей от Ак Барс Банка

Для участия в розыгрыше клиенты должны были отк...

Ак Барс Банк

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Ак Барс Банк подвел итоги акции «Миллион ко вкладу», стартовавшей в ноябре прошлого года, и наградил победителя. Им стал житель Казани, который выиграл 1 миллион рублей. Церемония вручения прошла в офисе нового формата «Лучше», где сертификат победителю вручил Роман Беляев, директор дирекции развития и продаж розничного бизнеса банка.

Для участия в розыгрыше клиенты должны были открыть срочный вклад в рублях в период с 25 ноября по 28 декабря 2024 года на сумму от 100 тысяч до 5 миллионов рублей и сроком на 3, 6 или 12 месяцев.

Кроме главного приза, разыгрывалось 10 дополнительных призов по 30 тысяч рублей. Победителями стали клиенты из Татарстана, Удмуртии, а также Нижегородской и Саратовской областей. Призы будут переведены на их счета в Ак Барс Банке.

В общей сложности в акции приняло участие более 32 тысяч клиентов. Победителей определили 17 января, а запись трансляции с подведением итогов доступна на официальном сайте банка и в его сообществе во «ВКонтакте».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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