Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Синоптик рассказала, какая погода будет ждать казанцев в феврале

Зима в Казани — это не просто холод и снег, а настоящая игра стихии. Каждый день может принести новую погоду: от тихого снежного уюта до сильного ветра и гололедицы. И если зимняя природа кажется красивой, то на дорогах она может стать настоящим испытанием. Особенно в феврале, когда перепады температуры и снежные осадки становятся настоящим вызовом. Редакция PROKAZAN расскажет, какие сюрпризы приготовил февраль.

Прогноз на 4 февраля: Мокрый снег и туман — будьте готовы

Как пояснила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 4 февраля в Казани нас ожидает облачная погода с прояснениями.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Ночью и утром пройдет небольшой снег, местами умеренный. А днем возможен мокрый снег», — сообщает спикер.

Это значит, что на дорогах города следует ожидать гололедицу, которая может быть особенно сильной в утренние и вечерние часы.

Кроме того, в первые часы суток возможен туман, который, по словам Паршиной, может существенно ухудшить видимость на дорогах.

«Местами туман может держаться до утра, так что водителям нужно быть особенно внимательными, чтобы избежать происшествий», — предупреждает эксперт.

Автор фото: Алина Алмакаева

Прогноз на 5 февраля: Облачно, но без существенных осадков

По словам Людмилы Паршиной, 5 февраля в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, но без значительных осадков.

«Осадки будут маловероятны, хотя не исключены слабые, бессущественные дожди или снег», — уточняет она.

Автор фото: Алина Алмакаева

Ветер останется юго-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура ночью и утром опустится до -4, -6 градусов, а днем термометры покажут -2, -4. В такие дни, даже при отсутствии снега, на дорогах по-прежнему может быть гололедица, что требует от водителей повышенного внимания.

«Несмотря на отсутствие снега, опасность на дорогах сохраняется, особенно в утренние и вечерние часы», — напоминает Паршина.

Что ожидается в Татарстане в ближайшие дни: циклон или антициклон?

Прогнозы на февраль, по словам Людмилы Паршиной, связаны с активностью циклонов и антициклонов, которые влияют на погоду в регионе. На начало месяца в Татарстане действует зона повышенного давления, что связано с антициклоном. Это будет способствовать облачной погоде и осадкам, но по словам Людмилы.

Автор фото: Алина Алмакаева

Антициклон в этот период не будет приносить стабильного тепла, а значит, зима продолжит свою стихию.

«В ближайшие дни мы будем наблюдать переменные атмосферные условия: на фоне антициклона будут проходить короткие циклоны, которые принесут осадки и понижение температуры», — добавила она.

Погода в феврале и отклонения от нормы

Как пояснила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в начале февраля в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается достаточно переменчивая погода.

На начало февраля, в частности, ожидаются кратковременные циклоны, которые будут чередоваться с антициклонами. Такие погодные колебания могут привести к морозам, а затем и к некоторому потеплению.

Отклонение от нормы

Автор фото: Алина Алмакаева

«Если сравнивать с нормальными зимними температурами для февраля, то мы можем ожидать отклонение от нормы на 1-2 градуса со значением плюс. То есть, температура воздуха теплее нормы», — объясняет Паршина.

Также она отметила, что отклонение от нормы осадков не ожидается. Напомним, что норма для последнего месяца зимы – это 37 мм. А на сегодняшний день и вовсе выпало 0,7% от нормы.

По словам Людмилы Паршиной, в феврале будет сохраняться холодная тенденция с периодическими оттепелями.