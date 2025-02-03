Новости Татарстана
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В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Днём, 3 февраля ожидается от -2 до +1 градуса

pixabay.com

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что в Бурятии до вторника сохранятся очень холодные условия, с температурами, которые могут опуститься до -35…-40 градусов.

В то же время в Гидрометцентре Татарстана отмечают, что в ближайшее время в республике не ожидается сильных морозов. Тем не менее, после аномально теплой погоды в Татарстане всё же наступят холода.

Днём, 3 февраля ожидается от -2 до +1 градуса. В ночь на вторник, 4 февраля, столбики термометров понизятся до -2…-7 градусов, а днём температура уже не будет положительной — ожидается от 0 до -3 градусов.

К середине недели в Татарстане станет значительно прохладнее. В ночь на среду, 5 февраля, температура воздуха может опуститься до -4…-9 градусов, а днём максимальная температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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