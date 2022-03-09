КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ
Подборка салонов красоты,
где помогут создать праздничный образ, о котором вы мечтали
С приближением праздников каждая девушка хочет выглядеть безупречно. Время готовиться и наслаждаться процессом! Наша редакция составила подборку лучших салонов красоты, где вы найдете все для яркого и элегантного образа: от стильной укладки до безупречного маникюра. Эти салоны знают, как подчеркнуть вашу уникальность и создать праздничное настроение.
САЛОН КРАСОТЫ
Салон красоты Анастасии Решетовой

Все beauty-услуги представлены в одном месте.
Все мастера исповедуют идею о том, что нет ничего лучше вас самих и задача настоящего мастера подчеркнуть ваши качества, не создавая конфликта внутреннего и внешнего содержания.

INHYPE BEAUTY ZONE доверяют лучшие:
Вице-президент Венесуэлы посетила нас, и была довольна, Анастасия Решетова, Алеко и другие.

Косметология / массаж
Лазерная эпиляция
Макияж / перманентный макияж
Маникюр / педикюр
Наращивание ресниц / ламинирование
Услуги бровиста
Окрашивания / уход за волосами
Обучения beauty-профессиям
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ул. Кави Наджми, 7/52, Казань
Клуб Красоты «Белый Ангел» — это особое пространство, где каждый гость найдёт для себя процедуру по душе и обретёт нечто большее, чем обычный поход в салон красоты.

Мы внимательны к каждой детали, которая окружает наших гостей. Атмосфера салона приглашает Вас расслабиться и забыть обо всех проблемах. С первых секунд пребывания окунуться в тёплую беседу с персоналом, продлевая эстетическое наслаждение незабываемым вкусом ароматного кофе… Разве это не Рай?
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Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, 23/9, офис 1
Международная франшизная сеть салонов красоты «Saxap» — более 100 филиалов в крупнейших городах России, ОАЭ, Турции. Мы с франчайзинг партнерами строим лучшую сеть салонов красоты, постоянно растем и развиваемся. Уже 15 лет мы радуем своих клиентов высоким качеством услуг и самыми доступными ценами в городе. Необходимые материалы и оборудование мы закупаем в больших объемах, обеспечивая слаженную работу наших салонов и сохраняя приятные цены для клиентов. Наши сотрудники — это высококвалифицированные мастера с большим опытом работы, готовые ежеминутно создавать красоту для любимых клиентов. Наши акции и скидки не оставят вас равнодушными, а главное наши салон предоставляет весь спектр услуг в beauty-сфере.
В основе компании заложен комплекс четко сформулированных кредо, ценностей и целей.
Наша миссия: «Мы создаем красоту, предоставляя качественные услуги в дружелюбной обстановке по доступным ценам. Мы строим лучшую сеть салонов красоты, успех которой основан на доверии, честности и гармонии в команде»
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ул. Баумана 82, Свита Холл,4 этаж
ул. Ибрагимова 58, Бизнес центр
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Dr. Laser — ваш эксперт в области безболезненной лазерной эпиляции. Наша сеть студий оснащена аппаратом нового поколения IN-MOTION D1, который входит в топ-10 лучших и обеспечивает мгновенные и длительные результаты. Команда квалифицированных специалистов с медицинским образованием гарантирует вам безопасное и комфортное проведение процедур.

Наши преимущества:
  • Результат уже после первой процедуры
  • Аппараты последнего поколения и высокий стандарт качества
  • Гарантия на весь курс процедур
  • Надежность федеральной сети
  • Выбирайте Dr. Laser и наслаждайтесь гладкой кожей!
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Казань, Копылова, 3
BODY SILK — это более 9 лет работы по удалению нежелательной растительности на теле. Накопленный опыт позволяет нам оказывать услуги по эпиляции максимально быстро и безболезненно. А многочисленные положительные отзывы клиентов ещё раз доказывают это.

Нежелательные волосы могут стать причиной дискомфорта и неуверенности как для женщин, так и для мужчин. Постоянная борьба с ними отнимает время и силы, а традиционные методы удаления часто приводят к раздражениям и неприятным ощущениям. Если вы устали от бритья, восковых полосок и болезненных процедур, BODY SILK предлагает эффективное решение, которое поможет забыть о проблеме нежелательных волос.
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Казань, ул. Чистопольская, д. 71а
ИМИДЖ-СТУДИЯ
Не просто стрижка, а "Высший пилотаж"! Найдите свой уникальный стиль с имидж-студией Казани

В современном мире стрижка стала неотъемлемой частью самовыражения и стиля жизни. Каждый из нас стремится найти мастера, который не просто выполнит просьбу, но и предложит что-то большее — поможет создать образ, отражающий нашу индивидуальность.

В 2015 году был заложен фундамент салона с четкой концепцией: мастера должны придерживаться единой школы обучения. Руководитель имидж-студии Анатолий Скляров разработал стандарты, направленные на развитие мастеров-универсалов, что способствует их профессиональному росту и гарантирует высокий уровень услуг для клиентов. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый мастер мог предложить на выбор клиенту несколько вариантов стрижек, а не просто спрашивал: „Как вас постричь?“», — говорит Анатолий Скляров.
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Казань,
ул. Николая Ершова 62Д К2
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Женское пространство «DS CLINIC» — один из самых больших и уютных комплексов в Казани. Мы предлагаем широкий спектр услуг для наших гостей, используя самые прогрессивные решения для красоты, молодости и здоровья.
У нас есть все, чтобы укрепить здоровье, восстановить душевные силы, скорректировать фигуру и подчеркнуть красоту. Расслабляйтесь и обретайте гармонию тела и души вместе с DS CLINIC!

В современном мире многие женщины сталкиваются с последствиями родов и возрастных изменений, которые могут существенно влиять на качество жизни. Эстетическая гинекология и процедуры интимного омоложения становятся все более востребованными, предлагая эффективные решения для улучшения здоровья и самочувствия. Женское пространство «DS CLINIC» в Казани — место, где вы можете получить профессиональную помощь в этой области.
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г. Казань, ул. Пушкина, д. 25
Редакция проекта желает вам встретить праздники в самом лучшем настроении и с особым чувством уверенности!