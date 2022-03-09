Международная франшизная сеть салонов красоты «Saxap» — более 100 филиалов в крупнейших городах России, ОАЭ, Турции. Мы с франчайзинг партнерами строим лучшую сеть салонов красоты, постоянно растем и развиваемся. Уже 15 лет мы радуем своих клиентов высоким качеством услуг и самыми доступными ценами в городе. Необходимые материалы и оборудование мы закупаем в больших объемах, обеспечивая слаженную работу наших салонов и сохраняя приятные цены для клиентов. Наши сотрудники — это высококвалифицированные мастера с большим опытом работы, готовые ежеминутно создавать красоту для любимых клиентов. Наши акции и скидки не оставят вас равнодушными, а главное наши салон предоставляет весь спектр услуг в beauty-сфере.

В основе компании заложен комплекс четко сформулированных кредо, ценностей и целей.

Наша миссия: «Мы создаем красоту, предоставляя качественные услуги в дружелюбной обстановке по доступным ценам. Мы строим лучшую сеть салонов красоты, успех которой основан на доверии, честности и гармонии в команде»