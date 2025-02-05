Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

В настоящее время в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan" появилась информация о том, что возле казанского аэропорта скопились машины скорой медицинской помощи. Сейчас, по сведениям портала, карет уже более 10.

В пресс-службе местного аэропорта сообщили, что заведение работает в штатном режиме. Никаких происшествий не зафиксировано.

Ранее мы писали о том, что 5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного. В чем причина?

На предприятии отметили, что за состоянием воздуха следит мобильная лаборатория, расположенная на границе санитарной зоны.