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Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Сейчас, по сведениям портала, карет уже более 10

Регион116 Казань | Region116 Kazan

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В настоящее время в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan" появилась информация о том, что возле казанского аэропорта скопились машины скорой медицинской помощи. Сейчас, по сведениям портала, карет уже более 10.

В пресс-службе местного аэропорта сообщили, что заведение работает в штатном режиме. Никаких происшествий не зафиксировано.

Ранее мы писали о том, что 5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного. В чем причина?

На предприятии отметили, что за состоянием воздуха следит мобильная лаборатория, расположенная на границе санитарной зоны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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