В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка

В Черняховске (Калининградская область) 7-летний мальчик погиб от рук отчима на глазах у матери. После трагедии родители попытались скрыть преступление: спрятали тело, заявили о пропаже ребёнка в полицию и притворялись, что участвуют в его поисках.

По данным SHOT, ребёнок исчез днём 2 февраля. На следующий день его мать и отчим обратились в полицию, сообщив, что наказали сына и пригрозили отправить в детский дом. После этого, по их словам, он вышел на улицу и не вернулся.

Поиски продолжались больше суток, в них участвовали полицейские, волонтёры и сами родители. В итоге тело мальчика обнаружили в водоёме недалеко от дома — оно было спрятано в мусорный пакет, утяжелённый кирпичами. После этого мать не выдержала и призналась, что сына забил до смерти отчим. По её словам, он часто поднимал руку как на ребёнка, так и на неё, а в этот раз удары оказались слишком сильными.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, с подозреваемым и матерью погибшего работают следователи.