Свыше 2 тысяч студентов в Татарстане получают образование при поддержке Сбера

По итогам 2024 года Сбербанк в Татарстане выдал более 2 тысяч образовательных кредитов, что на 27% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов превысила 420 млн рублей, показав рост на 54% по сравнению с 2023 годом.

90% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты брали на обучение 210 тысяч рублей.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Образование — это фундамент будущего успеха, а выбор профессии — важный шаг к достижению жизненных целей. Сбер всегда стремится поддерживать тех, кто строит своё будущее через знания. Образовательный кредит с государственной поддержкой — это надёжный финансовый инструмент, который помогает воплотить мечты о качественном образовании в реальность. С каждым годом мы видим, как всё больше людей доверяют нам свои планы на будущее, и гордимся тем, что можем быть частью их пути к успеху».

Справочно

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.