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В 2024 году специалисты из Татарстана стали зна...

Про Город

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В 2024 году специалисты из Татарстана стали значительно востребованнее на международном рынке труда. Количество приглашений на работу за рубеж для татарстанских соискателей увеличилось на 37% по сравнению с 2023 годом. Всего работодатели отправили почти 24,9 тысячи предложений.

Этот рост свидетельствует о повышенном интересе к квалифицированным кадрам из региона. В какие страны зовут татарстанцев, какие профессии востребованы и на какие зарплаты можно рассчитывать? Разбираемся в материале PROKAZAN.

В каких странах ждут татарстанских специалистов?

Наибольшее число приглашений на работу поступило из Казахстана — 5,3 тысячи предложений, что составляет 21% от общего числа. Однако в сравнении с прошлым годом их количество снизилось на 8%. На втором месте Беларусь, где число вакансий для татарстанцев увеличилось на 64%, достигнув 4,4 тысячи.

Третью строчку заняла Турция — в 2024 году соискателям из Татарстана поступило 3 тысячи приглашений, что почти в три раза больше, чем в 2023 году. В топ-5 также вошли Узбекистан (2,7 тысячи приглашений, рост на 31%) и Грузия (2,2 тысячи, но с падением на 22%).

Автор фото: Про Город

«Среди топ-15 стран чаще всего соискатели Татарстана получали приглашения на вакансии из Казахстана, Беларуси и Турции. При этом в Казахстане количество предложений снизилось, а в Беларуси увеличилось на 64%, а в Турции – почти втрое», — отмечают эксперты hh.ru в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Самый стремительный рост интереса к специалистам из Татарстана показали Китай (рост в 7 раз, до 1007 приглашений), Таиланд (в 7 раз, до 250 приглашений) и Сербия (в 5 раз, до 675). В то же время в Азербайджане наблюдается обратная тенденция: число предложений татарстанцам сократилось на 36% (до 310).

Кого ищут работодатели за границей?

Больше всего предложений поступает специалистам в сфере продаж и клиентского сервиса — на них приходится 13% от общего числа приглашений. Далее следуют:

  • Программисты, разработчики (10%);
  • Операторы call-центров (5%);
  • Дизайнеры, художники, маркетологи и интернет-маркетологи (по 4%);
  • Учителя, преподаватели, SMM-менеджеры и контент-менеджеры (по 3%);
  • Специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителей и тестировщики (по 2%).

«Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, маркетологи и специалисты по клиентскому обслуживанию», — уточняют аналитики hh.ru.

Какие зарплаты предлагают?

Средняя зарплата, предлагаемая в иностранных вакансиях, составила 51 700 рублей. Однако для отдельных специалистов этот показатель значительно выше:

  • DevOps-инженеры – 226 000 рублей;
  • Руководители группы разработки – 201 000 рублей;
  • Дата-сайентисты – 186 800 рублей;
  • Финансовые директора – 155 500 рублей;
  • Директора по информационным технологиям – 145 700 рублей;
  • Генеральные и исполнительные директора – 142 700 рублей.

При этом менеджерам по продажам, самой востребованной категории, работодатели готовы платить в среднем 67 400 рублей.

«Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51 700 рублей. Однако есть профессии, где выплаты в разы выше – DevOps-инженеры могли рассчитывать на 226 000 рублей, а руководители разработки – на 201 000 рублей», — сообщают нашему корреспонденту в hh.ru.

Автор фото: Про Город

Почему специалисты из Татарстана становятся востребованными за рубежом?

Растущий интерес зарубежных компаний к татарстанским специалистам объясняется несколькими факторами. Регион славится сильными IT-кадрами, техническими специалистами и менеджерами, которые могут эффективно работать в международной среде. Кроме того, знание русского языка остается важным преимуществом в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока, где русскоязычные сотрудники помогают компаниям наладить связи с партнёрами и клиентами.

«Растущая востребованность татарстанских специалистов связана с их высокой квалификацией, востребованностью IT-профессий и потребностью в русскоязычных кадрах за рубежом», — подчёркивают аналитики hh.ru.

Тенденция к росту количества приглашений показывает, что татарстанские специалисты уверенно осваивают международный рынок труда, а зарубежные работодатели готовы предлагать им всё больше возможностей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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