Ученик гимназии №205 напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге
Катя Царева
Как сообщает SHOT, в гимназии №205 произошёл инцидент: один ученик напал на другого и нанёс ему ножевое ранение в спину.
По предварительной информации, накануне между школьниками произошёл конфликт — один из них оскорбил семью другого. На следующий день подросток пришёл на занятия с ножом и атаковал обидчика.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, пострадавшего доставляют в больницу.
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