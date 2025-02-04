Ученик гимназии №205 напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге

Как сообщает SHOT, в гимназии №205 произошёл инцидент: один ученик напал на другого и нанёс ему ножевое ранение в спину.

По предварительной информации, накануне между школьниками произошёл конфликт — один из них оскорбил семью другого. На следующий день подросток пришёл на занятия с ножом и атаковал обидчика.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пострадавшего доставляют в больницу.