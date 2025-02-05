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В Казани экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего

Предварительное расследование показало, что сто...

Яндекс.Карты/Виктория Нестерова

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После многочисленных жалоб на сброс нечистот возле жилого комплекса «Залесный Сити» в Кировском районе Казани Министерство экологии Татарстана провело проверку и зафиксировало факт загрязнения.

Предварительное расследование показало, что сточные воды поступали с частного участка, зарегистрированного под кадастровым номером 16:50:300154:13. В ходе проверки специалисты взяли пробы почвы и сточных вод, результаты которых выявили превышение допустимых норм загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Загрязненная территория охватила 181 квадратный метр, а предварительный ущерб окружающей среде оценили в 920 тысяч рублей. Участок находится в аренде у компании ООО «Залесный Сити». Однако из-за ограниченного доступа инспекторы не смогли полностью оценить объем нанесенного вреда. В связи с этим Минэкологии направило запрос в прокуратуру с просьбой о проведении совместной проверки, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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