5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного

5 февраля факел на «Казаньоргсинтезе» может гореть ярче обычного. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в Telegram-канале.

На заводе пояснили, что причиной является плановое техническое обслуживание оборудования, необходимое для его бесперебойной работы. В компании заверили, что ситуация остается в пределах нормы и поводов для беспокойства нет.

Также на предприятии отметили, что за состоянием воздуха следит мобильная лаборатория, расположенная на границе санитарной зоны.

Ранее мы писали о том, что с хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест.

Теперь ему запрещено контактировать со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела.