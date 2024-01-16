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Новая льгота начнет действовать с 17 января: всех российских пенсионеров от 55 лет и старше ждёт приятный сюрприз

Новая льгота начнет действовать с 17 января: всех российских пенсионеров от 55 лет и старше ждёт приятный сюрприз

journalchik.ru

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Пожилым гражданам было объявлено о введении новой привилегии, доступной для всех с 17 января. Эта поддержка будет распространяться на россиян в возрасте 55 лет и старше, предоставляясь в двойном размере. Информацию об этом предоставил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, согласно материалам «Примпресс».

По словам специалиста, благотворительные организации приняли решение о введении нового социального пособия для пожилых граждан. Они активно начали сбор средств для поддержки наименее обеспеченных слоев населения с целью личной передачи помощи каждому нуждающемуся. Каждая благотворительная организация заключает отдельное соглашение на участие в этой инициативе.

Согласно докладу, в ближайшем будущем пенсионеры получат продуктовые наборы, собранные благодаря усилиям этих организаций. В период новогодних праздников магазины принимали продукты от жертвователей в соответствии с предварительно составленным списком. Теперь эти запасы будут использованы для создания пакетов продуктов, предназначенных для распределения среди нуждающихся.

«К участию в программе присоединились такие торговые сети, как «Перекресток» и «Пятерочка». В их торговых отделениях установлены специальные корзины, в которые все желающие могут поместить продукты. Особенно ценными для этой инициативы являются товары с длительным сроком годности. Собранные продукты затем направляются на склады, откуда они будут распределяться нуждающимся», – рассказал пенсионный эксперт.

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