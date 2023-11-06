Все производители в России должны соблюдать требования качества и безопасности продуктов питания. Однако, если исследование Роскачества подтверждает, что определенные марки колбасы продают фальсификаты и не соответствуют стандартам, то потребителям следует быть осторожными при выборе этих продуктов.

В одном из последних исследований Российская система качества проверяла один из самых популярных у россиян продукт - колбасу. В процессе специалисты выявили в некоторых образцах колбас несоответствие ГОСТ и фальсификацию на упаковках: наличие красителей, содержание ДНК птиц, антибиотиков, а также несоответствие указанному в маркировках количеству жиров и белков.

В список колбас с низким качеством эксперты отнесли продукты следующих российских брендов: "Дмитрогорский продукт", "Стародворские колбасы", "Йола агрохолдинг", "Губернская мясная компания" и "Егорьевская" из-за вышеперечисленных грубых нарушений, сообщили в PRIMPRESS.