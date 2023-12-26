Ни в коем случае не покупайте: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

Совсем скоро в Российской Федерации наступит долгожданный праздник Новый год, к которому уже начала готовиться вся страна: граждане активно закупаются продуктам к праздничному столу, включая всеми любимую красную икру. В связи с этим Роскачество обнародовало результаты исследования данного продукта, который выпускается и предлагается россиянам разными торговыми брендами, и назвали икру, которую настоятельно не рекомендуется покупать и употреблять в пищу, передают «Челнинские известия».

В ходе исследования специалистами Роскачества было проверено 24 образца икры лососевых, включая икру фасованную и на развес.

Из всех проверяемых образцов только 3 производителя оказались качественными и безопасными для употребления в пищу, так как в их продукции не было выявлено ни одного нарушения и несоответствия ГОСТ. К ним относятся бренды «Очень», «Русское море», ТМ «Тунайча».

Однако плохой красной икры с нарушениями и вредными ингредиентами оказалось намного больше: 11 брендов были занесены в черный список Российской системы качества, названия которых «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» - в продукции от данных производителей была обнаружена кишечная палочка, а также ТМ «Корсаков», «Красное Золото» и «Авача» - в икре под этими марками были выявлены грубейшие нарушения содержания микробиологических элементов.