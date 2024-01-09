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Ни в коем случае не покупайте квартиры: эксперты рассказали россиянам, что будет с ипотекой в 2024 году

Ни в коем случае не покупайте квартиры: эксперты рассказали россиянам, что будет с ипотекой в 2024 году

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Гражданам Российской Федерации рассказали, какая ситуация ожидается на отечественном рынке недвижимости в наступившем 2024 году, передает gazeta.ru.

Стало известно, что первоначальный взнос по ипотеке был повышен, а такая ситуация станет причиной снижения спроса на квартиры в новостройках приблизительно на 20-30%. Как заявили эксперты на вторичном российском рынке недвижимости уже активно действует спад спроса, а именно, из-за роста процентных ставок от 16 до 25 процентов уменьшилась доля ипотечных сделок.

Как рассказал специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов, Правительство России в конце 2023 года сократила поддержку ипотеки до 8 годовых процентов, а также повысило первоначальный взнос до 30 процентов, что и станет причиной спада спроса на жилье в нашей стране. Иначе говоря, у россиян осталось мало вариантов для приобретения квартиры по льготной ипотеке, а именно, со слов эксперта, осталось около 300 квартир, на которые льготные условия все еще распространяются.

Вместе с тем эксперты не исключают полную отмену льготной ипотеки летом 2024 года, поэтому россиянам рекомендуют как можно скорее приобрести жилье по семейной или по IT-ипотекам, пока прогнозы специалистов не сбылись.

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