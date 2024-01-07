Новости России
· Алина Алмакаева

Ни в коем случае не покупайте квартиры: эксперты рассказали, что будет с ипотекой в 2024 году

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Повышение первоначального взноса по льготной ипотеке приведет к снижению спроса на новостройки на 20-30% в ближайшие месяцы, согласно финансистам, опрошенным газетой.ru. На вторичном рынке уже наблюдается падение активности среди покупателей - доля ипотечных сделок уменьшилась в семь раз из-за роста процентных ставок до 16-25%. Что произойдет с ипотекой и стоит ли покупать квартиру в 2024 году - рассмотрим в этом материале.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил в беседе с газетой.ru, что в конце 2023 года Россия фактически сократит поддержку ипотеки до 8% годовых. "Власти не только повысили минимальный первоначальный взнос до 30% по льготной ипотеке, но и снизили лимит по таким кредитам до 6 миллионов рублей. В результате в столице осталось меньше 300 квартир, на которые распространяются льготные условия ипотеки. Брать такой кредит стоит только тем, кто готов ограничиться компактным жильем, например, студией или небольшой однокомнатной квартирой", - пояснил эксперт.

Повышение первоначального взноса до 30% является серьезным препятствием и приведет к снижению спроса на льготную ипотеку на 20-30% в первом квартале 2024 года, считает директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин.

Согласно последним данным "Домклик", в ноябре 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в России составила 122 340 рублей. То есть в среднем за квартиру площадью 53 квадратных метра на первичном рынке можно было расчитывать на покупку за почти 6,5 миллиона рублей. При кредите на 6 миллионов рублей необходимо будет внести первоначальный взнос в размере 2 миллиона рублей.

Сырцов не исключает полной отмены льготной ипотеки в России летом 2024 года. "Адресные программы сохраняются на прежних условиях. Тем не менее, возможно их ужесточение в целях экономии бюджета. Поэтому россиянам желательно поспешить с оформлением семейной и IT-ипотеки. Также на первичном рынке есть возможность выгодно оформить рыночный кредит. Например, можно применить программу с символическими взносами на первый год выплат, а затем рефинансировать ипотеку", - советует Сырцов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подчеркивает, что в случае с семейной ипотекой максимальный размер кредита ограничен 12 миллионами рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионах - 6 миллионами рублей.

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