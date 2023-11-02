Ни в коем случае не покупайте, даже по акции: Роскачество обнаружило в шпротах фальсификат

Эксперты Российской системы качества провели исследование качества наипопулярнейшего продукта у россиян - шпротов в масле, сообщает Национальная служба новостей.

Проверку прошли 22 торговых бренда, где специалисты Роскачества выясняли соотношение цены и качества рыбных консервов, предлагаемых россиянам на полках магазинов.

Согласно итогам исследования, не рекомендуется покупать шпроты под марками «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга», так как производители данных брендов обманывают потребителей, указывая на упаковке в составе шпротов балтийскую кильку, тогда как фактически в банках тюлька. Торговые марки Fish House и Spiro также продают аналогичный фальсификат.

К рекомендованным для покупки шпротам в масле специалисты Роскачества отнесли продукцию торговых марок «За Родину» и «Наш промысел»: составы производимых ими рыбных консервов полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Также бренды «5 морей», «Дикое море», «Ультрамарин» и «Торговый Дом МС» предлагают россиянам качественную продукцию, заявило Роскачество.