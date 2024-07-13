Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое не стоит не брать

Основной упор в исследовании был сделан на масло с содержанием жира 82,5%, которое должно было быть произведено только из сливок

podagrainform.ru

Подписаться в Telegram

Исследование, проведенное Роскачеством, выявило серьезные проблемы в составе сливочного масла, доступного на рынке России. Эксперты обнаружили неприятный факт: многие масла, продающиеся как полностью натуральные, на деле содержали растительные жиры.

Основной упор в исследовании был сделан на масло с содержанием жира 82,5%, которое должно было быть произведено только из сливок. В результате было установлено, что производители заменяют дорогостоящие молочные жиры на более доступные растительные, вводя в заблуждение потребителей и снижая качество товара.

Анализ показал, что такие замены присутствуют не только в высокожирных продуктах. Масла с меньшим содержанием жира, такие как продукция марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», также содержали нежелательные добавки.

В ответ на это специалисты Роскачества посоветовали максимально внимательно читать состав продукта и только после этого его покупать. Отдавать предпочтение стоит тому масло, которое точно выполнено из натуральных сливок.

Это исследование подчеркивает важность постоянного контроля за качеством пищевых продуктов, что необходимо для защиты здоровья и прав потребителей. Публикация результатов таких проверок способствует улучшению прозрачности в пищевой промышленности и способствует поддержанию принципов честной конкуренции.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Интересное в Казани

день назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

разовая дезинсекция (обработка от тараканов)

Новости Татарстана

день назад

Миколог КФУ назвал татарстанцам «грибные места» в республике

Новости Татарстана

день назад

Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

монтаж люстры в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани хотят снести построенные табором цыган постройки

Новости Казани

день назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

день назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

день назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024
Лонгриды
2 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

42 минуты назад

За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций

Новости Татарстана

час назад

Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе

Новости Казани

2 часа назад

Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
день назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно

Новости Казани

3 часа назад

На озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов

Новости Татарстана

4 часа назад

В Верхнеуслонском районе спасатели вытащили собаку из колодца

Новости Татарстана

4 часа назад

Бывшую чиновницу Минсельхозпрода обвинили во взятничестве

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Новости Казани
день назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей