Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое не стоит не брать

Исследование, проведенное Роскачеством, выявило серьезные проблемы в составе сливочного масла, доступного на рынке России. Эксперты обнаружили неприятный факт: многие масла, продающиеся как полностью натуральные, на деле содержали растительные жиры.



Основной упор в исследовании был сделан на масло с содержанием жира 82,5%, которое должно было быть произведено только из сливок. В результате было установлено, что производители заменяют дорогостоящие молочные жиры на более доступные растительные, вводя в заблуждение потребителей и снижая качество товара.





Анализ показал, что такие замены присутствуют не только в высокожирных продуктах. Масла с меньшим содержанием жира, такие как продукция марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», также содержали нежелательные добавки.В ответ на это специалисты Роскачества посоветовали максимально внимательно читать состав продукта и только после этого его покупать. Отдавать предпочтение стоит тому масло, которое точно выполнено из натуральных сливок.Это исследование подчеркивает важность постоянного контроля за качеством пищевых продуктов, что необходимо для защиты здоровья и прав потребителей. Публикация результатов таких проверок способствует улучшению прозрачности в пищевой промышленности и способствует поддержанию принципов честной конкуренции.