Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое не стоит не брать
podagrainform.ru
Исследование, проведенное Роскачеством, выявило серьезные проблемы в составе сливочного масла, доступного на рынке России. Эксперты обнаружили неприятный факт: многие масла, продающиеся как полностью натуральные, на деле содержали растительные жиры.
Основной упор в исследовании был сделан на масло с содержанием жира 82,5%, которое должно было быть произведено только из сливок. В результате было установлено, что производители заменяют дорогостоящие молочные жиры на более доступные растительные, вводя в заблуждение потребителей и снижая качество товара.
В ответ на это специалисты Роскачества посоветовали максимально внимательно читать состав продукта и только после этого его покупать. Отдавать предпочтение стоит тому масло, которое точно выполнено из натуральных сливок.
Это исследование подчеркивает важность постоянного контроля за качеством пищевых продуктов, что необходимо для защиты здоровья и прав потребителей. Публикация результатов таких проверок способствует улучшению прозрачности в пищевой промышленности и способствует поддержанию принципов честной конкуренции.
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