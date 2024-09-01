Невероятно легкий рецепт домашнего лечо: родные уплетают банку за банкой
youla.ru
Лето на исходе, а это значит, что пришло время заготовок, которые порадуют вас зимой. Среди разнообразия консервации особое место занимает лечо — вкусное и ароматное блюдо, которое стало настоящей классикой. Я хочу поделиться с вами рецептом, который не только прост в исполнении, но и гарантированно вызовет восторг у всех членов вашей семьи.
Ингредиенты:
- Помидоры — 2 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Лук репчатый — 500 г
- Растительное масло — 100 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 50 мл
Пошаговое приготовление:
Подготовка овощей:
- Помидоры моем и нарезаем на крупные дольки.
- Перец очищаем от семян и нарезаем полосками.
- Лук нарезаем полукольцами.
Тушение овощей:
- В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло и обжариваем лук до золотистой корочки.
- Добавляем перец и тушим все вместе около 5 минут.
- После чего вводим помидоры, соль, сахар и тушим на медленном огне под крышкой 20 минут.
Консервация:
- За пару минут до готовности добавляем уксус.
- Готовое горячее лечо разливаем по стерилизованным банкам.
- Закатываем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного остывания.
Этот рецепт лечо не только сохраняет яркий вкус летних овощей, но и является отличным дополнением к зимнему столу. Он прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам или просто как самостоятельная закуска.
Попробуйте этот рецепт, и вы увидите, как быстро ваша семья справится с банками этой вкусной заготовки. Приятного аппетита и удачных вам заготовок!
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