Невероятно легкий рецепт домашнего лечо: родные уплетают банку за банкой

Лето на исходе, а это значит, что пришло время заготовок, которые порадуют вас зимой. Среди разнообразия консервации особое место занимает лечо — вкусное и ароматное блюдо, которое стало настоящей классикой. Я хочу поделиться с вами рецептом, который не только прост в исполнении, но и гарантированно вызовет восторг у всех членов вашей семьи.

Ингредиенты:

Помидоры — 2 кг

Болгарский перец — 1 кг

Лук репчатый — 500 г

Растительное масло — 100 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Пошаговое приготовление:

Подготовка овощей: Помидоры моем и нарезаем на крупные дольки.

Перец очищаем от семян и нарезаем полосками.

Лук нарезаем полукольцами. Тушение овощей: В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло и обжариваем лук до золотистой корочки.

Добавляем перец и тушим все вместе около 5 минут.

После чего вводим помидоры, соль, сахар и тушим на медленном огне под крышкой 20 минут. Консервация: За пару минут до готовности добавляем уксус.

Готовое горячее лечо разливаем по стерилизованным банкам.

Закатываем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного остывания.

Этот рецепт лечо не только сохраняет яркий вкус летних овощей, но и является отличным дополнением к зимнему столу. Он прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам или просто как самостоятельная закуска.

Попробуйте этот рецепт, и вы увидите, как быстро ваша семья справится с банками этой вкусной заготовки. Приятного аппетита и удачных вам заготовок!