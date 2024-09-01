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Невероятно легкий рецепт домашнего лечо: родные уплетают банку за банкой

Лето на исходе, а это значит, что пришло время ...

youla.ru

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Лето на исходе, а это значит, что пришло время заготовок, которые порадуют вас зимой. Среди разнообразия консервации особое место занимает лечо — вкусное и ароматное блюдо, которое стало настоящей классикой. Я хочу поделиться с вами рецептом, который не только прост в исполнении, но и гарантированно вызовет восторг у всех членов вашей семьи.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 2 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 50 мл

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка овощей:

    • Помидоры моем и нарезаем на крупные дольки.
    • Перец очищаем от семян и нарезаем полосками.
    • Лук нарезаем полукольцами.

  2. Тушение овощей:

    • В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло и обжариваем лук до золотистой корочки.
    • Добавляем перец и тушим все вместе около 5 минут.
    • После чего вводим помидоры, соль, сахар и тушим на медленном огне под крышкой 20 минут.

  3. Консервация:

    • За пару минут до готовности добавляем уксус.
    • Готовое горячее лечо разливаем по стерилизованным банкам.
    • Закатываем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного остывания.

Этот рецепт лечо не только сохраняет яркий вкус летних овощей, но и является отличным дополнением к зимнему столу. Он прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам или просто как самостоятельная закуска.

Попробуйте этот рецепт, и вы увидите, как быстро ваша семья справится с банками этой вкусной заготовки. Приятного аппетита и удачных вам заготовок!

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