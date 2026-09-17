iPhone 16 в России подешевел до 50–56 тысяч рублей

В России базовая модель iPhone 16 со 128 ГБ памяти подешевела до 50–56 тысяч рублей. Такие предложения появились на маркетплейсах и у розничных продавцов. В крупных федеральных сетях смартфон пока дороже — от 62 тысяч рублей.

Ещё до сентябрьской презентации iPhone 18 Pro этот аппарат в среднем продавался примерно за 69 тысяч рублей. За короткий срок цена упала примерно на 19 тысяч рублей. При этом после выхода новинок Apple повысила официальную стоимость iPhone 16 в США — с 699 до 799 долларов. По курсу ЦБ на момент объявления это составляло около 69 тысяч рублей.

iPhone 16 представили осенью 2024 года. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR, процессор Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 48 Мп. В этом поколении у базовой модели появились кнопка Camera Control и настраиваемая Action Button.

Ранее CyberMeta писала, что после презентации iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Duo Apple повысила официальные цены на несколько моделей предыдущих поколений.