Технологии

iPhone 16 в России подешевел до 50–56 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В России базовая модель iPhone 16 со 128 ГБ памяти подешевела до 50–56 тысяч рублей. Такие предложения появились на маркетплейсах и у розничных продавцов. В крупных федеральных сетях смартфон пока дороже — от 62 тысяч рублей.

Ещё до сентябрьской презентации iPhone 18 Pro этот аппарат в среднем продавался примерно за 69 тысяч рублей. За короткий срок цена упала примерно на 19 тысяч рублей. При этом после выхода новинок Apple повысила официальную стоимость iPhone 16 в США — с 699 до 799 долларов. По курсу ЦБ на момент объявления это составляло около 69 тысяч рублей.

iPhone 16 представили осенью 2024 года. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR, процессор Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 48 Мп. В этом поколении у базовой модели появились кнопка Camera Control и настраиваемая Action Button.

Ранее CyberMeta писала, что после презентации iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Duo Apple повысила официальные цены на несколько моделей предыдущих поколений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Интересное в Казани

день назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса

обработка от тараканов холодным туманом подготовка квартиры

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Полезное

2 дня назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

массаж гуаша в новосибирске в Новосибирске

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

10 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

13 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

10 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных

Не у нас

10 часов назад

В РПЦ раскрыли, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы
Новости Татарстана
20 минут назад

Теплая пятница без дождей: синоптики дали прогноз для Татарстана

В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

Кулинария

час назад

Пирожки румяные сверху, а внутри сырое тесто: почему лишние минуты в духовке не всегда помогают

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

Технологии

2 часа назад

Альфа-Банк возглавил две категории рейтинга Mobile Web Banking Rank 2026

Технологии

3 часа назад

OpenAI: модель Astra сама добавила себе инструкцию о независимости
Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс...
Технологии
4 часа назад

Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс. диалогов с помощью ИИ

Технологии

3 часа назад

В iOS 27.2 beta 1 для разработчиков обновили приложение «Здоровье»

Кулинария

4 часа назад

Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

Технологии

4 часа назад

Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов