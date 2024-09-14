Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Со временем даже самые любимые лакомства могут ...

vsegda-pomnim.com

Подписаться в Telegram

Трудно представить себе те праздничные моменты в России, когда на столе не украшает салат «Оливье». Однако со временем даже самые любимые лакомства могут надоесть. Если вы ищете свежие идеи, стоит обратить внимание на менее распространённый, но не менее аппетитный салат «Киевский».

Этот салат может стать настоящей изюминкой вашего пиршества и точно станет первым, который исчезнет с тарелок гостей!

История салата «Киевский»

Салат «Киевский» имеет корни, уходящие в советские времена, когда рестораны искали способы удивить гостей чем-то новым и необычным. Он был создан в одном из киевских заведений как лёгкая и изысканная альтернатива традиционным майонезным закускам. Комбинация куриного филе, хрустящих свежих огурцов, сладкого зеленого горошка и легкого майонезного соуса дарит невероятное ощущение свежести и тонкости вкуса.

Рецепт салата «Киевский»

Чтобы приготовить этот восхитительный салат, вам понадобятся следующие продукты:

- Куриное филе – 300 г

- Свежие огурцы – 2-3 шт.

- Консервированный зеленый горошек – 150 г

- Яйца – 3 шт.

- Майонез – по вкусу

- Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Сначала варите куриное филе до готовности, затем охладите его и нарежьте маленькими кубиками.

2. Огурцы тщательно промойте, высушите и тоже нарежьте небольшими кусочками.

3. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками.

4. В глубокой миске соедините курицу, огурцы, зелёный горошек и яйца. Заправьте всё майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

5. Перед подачей дайте салату немного настояться в холодильнике, чтобы он стал ещё более ароматным.

Почему стоит попробовать салат «Киевский»?

Салат «Киевский» удивляет своей лёгкостью и свежестью, что делает его идеальным для сервировки на праздник, особенно в весенние и летние месяцы. Он не только предлагает новые вкусовые ощущения, но и служит вкусной альтернативой тяжелым и калорийным блюдам.

Это блюдо легко адаптировать под любые предпочтения – вы можете изменять состав ингредиентов, добавляя или убирая продукты по желанию. Салат «Киевский» определенно станет ярким акцентом любого застолья и внесёт в ваш праздник атмосферу оригинальности и свежести.

Выбор салата «Киевский» — отличный способ разнообразить ваше праздничное меню и порадовать гостей необыкновенным и изысканным вкусом. Не стесняйтесь экспериментировать и удивлять своих близких – возможно, именно «Киевский» станет новой любимой традицией в вашем доме!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Интересное в Казани

17 часов назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

народное средство против тараканов

Лонгриды

день назад

Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Важное в РТ

3 дня назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

ремонт пурифайера в Краснодаре

Лонгриды

день назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Новости Татарстана

день назад

В селе Куркачи девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась

Новости Казани

день назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Новости Татарстана

день назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней

Новости Татарстана

19 часов назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому
Новости Казани
день назад

Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

В игре за титул сезона казанки обошли московски...

Новости Татарстана

20 часов назад

Жительница Челнов 11 сентября выиграла 100 тысяч рублей от Ак Барс Банка

Новости России

день назад

ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году

Новости Татарстана

21 час назад

Мастер из Самары создал шоколад со вкусом кубинских сигар

Новости Татарстана

22 часа назад

В Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев
Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпр...
Новости Татарстана
17 часов назад

Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпринимателям из Альметьевска

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане Т-Банк оштрафовали на 500 тысяч за рекламные звонки и рассылку

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 12 сентября водитель мопеда попал под колеса BMW и погиб

Новости Казани

день назад

Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в СИЗО до 20 января 2025 года
Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов м...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани
Татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика ...
Новости Татарстана
21 час назад

Татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика за потерянные курсы по астрологии