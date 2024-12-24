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Неожиданная, но вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Когда традиционные блюда вроде Оливье становятс...

blog-food.ru

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Когда традиционные блюда вроде Оливье становятся слишком предсказуемыми, самое время удивить гостей чем-то новеньким. Салат «Киевский» — это оригинальное и невероятно вкусное угощение, которое покорит всех за столом.

Сочетание нежной курицы, ароматных грибов и сочных овощей делает это блюдо фаворитом любого праздника. Гости не только съедят его первым, но и будут расспрашивать о рецепте.

Какие ингредиенты нужны?

Для приготовления «Киевского» салата вам понадобятся:

  • Куриное филе (можно использовать варёное или копчёное) — 300 г
  • Шампиньоны (консервированные или свежие) — 200 г
  • Картофель (варёный) — 2 средних клубня
  • Морковь (отварная) — 1 шт.
  • Солёные или маринованные огурцы — 2–3 шт.
  • Яйца (варёные) — 3 шт.
  • Зелёный горошек (из банки) — 100 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез или сметана — для заправки
  • Соль, перец, зелень — по вкусу

Как приготовить: пошаговый рецепт

  • Подготовка продуктов

Куриное мясо нарежьте небольшими кубиками. Если используете копчёное филе, салат приобретёт пикантный вкус.
Грибы промойте, если они консервированные. Если используете свежие, обжарьте их на растительном масле до румяного цвета.
Картофель и морковь очистите, затем порежьте мелкими кубиками.
Солёные огурцы измельчите, чтобы кусочки были удобного размера.
Яйца натрите на крупной тёрке или нарежьте кубиками.

  • Смешиваем ингредиенты

Сложите курицу, картофель, морковь, огурцы, грибы, яйца и зелёный горошек в большую миску.

  • Заправка

Добавьте в салат майонез или сметану, при необходимости слегка подсолите и поперчите. Тщательно перемешайте.

  • Украшение и подача

Переложите салат в красивое блюдо, посыпьте сверху тертым сыром. Для завершения образа украсьте зеленью, например, веточками петрушки или укропа.

Почему салат «Киевский» лучше Оливье?

  • Необычное сочетание вкусов. Благодаря грибам и копчёной курице салат становится более насыщенным и ароматным.
  • Оригинальность. Это блюдо выглядит ярко и свежо, привнося разнообразие на привычный праздничный стол.
  • Простота приготовления. Минимум усилий и доступные ингредиенты делают салат идеальным выбором.

Полезные советы

  • Для лёгкой заправки смешайте сметану с натуральным йогуртом и добавьте немного горчицы.
  • Если хотите подать салат красиво, выложите его слоями в прозрачной форме, посыпая сыром каждый слой.
  • Подайте салат порционно в небольших креманках — это удобно и стильно.

Салат «Киевский» — это новый фаворит праздничных застолий. Его необычный вкус, яркий вид и простота приготовления сделают его вашим фирменным блюдом. Приготовьте его к ближайшему празднику и убедитесь сами, как он покоряет сердца!

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