Неожиданная и вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

Оливье — безусловно, король новогоднего стола и любых праздничных застолий. Но что делать, если этот классический салат уже наскучил?

Для тех, кто ищет свежие кулинарные идеи и хочет удивить гостей новым блюдом, есть отличная альтернатива — салат «Киевский». Легкий, нежный и необычайно вкусный, этот салат обещает стать звездой вашего праздничного стола и исчезнуть первым.

Что такое салат «Киевский»?

Салат «Киевский» — это не просто дань традициям украинской кухни, а гармоничное сочетание знакомых продуктов в новой, оригинальной интерпретации. В основе блюда — ингредиенты, которые наверняка есть в вашем холодильнике, но за счет неожиданного сочетания они раскрываются по-новому. В отличие от сытного и тяжелого Оливье, «Киевский» салат более легкий, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом без ощущения тяжести.

Ингредиенты для салата «Киевский»:

Отварное куриное филе — 300 грамм

Шампиньоны — 200 грамм

Свежие огурцы — 2 штуки

Вареные яйца — 3 штуки

Зеленый горошек — 150 грамм (можно использовать консервированный)

Майонез или сметана для заправки — 3–4 ст. ложки

Соль/перец по вкусу

Для украшения — свежая зелень

Готовка:

Отварите куриное филе, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны слегка обжарьте на сковороде до золотистого цвета, но не пережаривайте — они должны сохранить свою нежность. Остудите. Свежие огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками — как вам больше нравится. Отварите яйца, остудите и нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте куриное филе, шампиньоны, огурцы, яйца и зеленый горошек. Заправьте салат майонезом или сметаной — в зависимости от предпочтений. Добавьте соль и перец по вкусу и аккуратно перемешайте. Подавайте салат, украсив свежей зеленью — например, веточками укропа или петрушки.

Почему «Киевский» сметут первым со стола?

Этот салат сочетает в себе свежесть огурцов, мягкость куриного филе и аромат жареных шампиньонов, что делает его легким, но одновременно насыщенным вкусом. Зеленый горошек добавляет нотку сладости, а яйца и заправка придают блюду классическую кремовую текстуру. Именно благодаря этой гармонии «Киевский» станет идеальной заменой уже привычному Оливье — легкий, но сытный, он порадует как тех, кто следит за фигурой, так и любителей по-настоящему вкусных блюд.

Если вы хотите разнообразить праздничный стол, удивить гостей и создать что-то новое, не тратя много времени на приготовление, салат «Киевский» — это идеальное решение. Благодаря простым ингредиентам и оригинальному сочетанию, он быстро завоюет любовь всех, кто его попробует. Поставьте этот салат рядом с Оливье, и, поверьте, первым исчезнет именно «Киевский»!