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Неожиданная и вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

Оливье — безусловно, король новогоднего стола и...

dzen.ru

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Оливье — безусловно, король новогоднего стола и любых праздничных застолий. Но что делать, если этот классический салат уже наскучил?

Для тех, кто ищет свежие кулинарные идеи и хочет удивить гостей новым блюдом, есть отличная альтернатива — салат «Киевский». Легкий, нежный и необычайно вкусный, этот салат обещает стать звездой вашего праздничного стола и исчезнуть первым.

Что такое салат «Киевский»?

Салат «Киевский» — это не просто дань традициям украинской кухни, а гармоничное сочетание знакомых продуктов в новой, оригинальной интерпретации. В основе блюда — ингредиенты, которые наверняка есть в вашем холодильнике, но за счет неожиданного сочетания они раскрываются по-новому. В отличие от сытного и тяжелого Оливье, «Киевский» салат более легкий, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом без ощущения тяжести.

Ингредиенты для салата «Киевский»:

  • Отварное куриное филе — 300 грамм
  • Шампиньоны — 200 грамм
  • Свежие огурцы — 2 штуки
  • Вареные яйца — 3 штуки
  • Зеленый горошек — 150 грамм (можно использовать консервированный)
  • Майонез или сметана для заправки — 3–4 ст. ложки
  • Соль/перец по вкусу
  • Для украшения — свежая зелень

Готовка:

  1. Отварите куриное филе, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Шампиньоны слегка обжарьте на сковороде до золотистого цвета, но не пережаривайте — они должны сохранить свою нежность. Остудите.
  3. Свежие огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками — как вам больше нравится.
  4. Отварите яйца, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
  5. В миске смешайте куриное филе, шампиньоны, огурцы, яйца и зеленый горошек.
  6. Заправьте салат майонезом или сметаной — в зависимости от предпочтений.
  7. Добавьте соль и перец по вкусу и аккуратно перемешайте.
  8. Подавайте салат, украсив свежей зеленью — например, веточками укропа или петрушки.

Почему «Киевский» сметут первым со стола?

Этот салат сочетает в себе свежесть огурцов, мягкость куриного филе и аромат жареных шампиньонов, что делает его легким, но одновременно насыщенным вкусом. Зеленый горошек добавляет нотку сладости, а яйца и заправка придают блюду классическую кремовую текстуру. Именно благодаря этой гармонии «Киевский» станет идеальной заменой уже привычному Оливье — легкий, но сытный, он порадует как тех, кто следит за фигурой, так и любителей по-настоящему вкусных блюд.

Если вы хотите разнообразить праздничный стол, удивить гостей и создать что-то новое, не тратя много времени на приготовление, салат «Киевский» — это идеальное решение. Благодаря простым ингредиентам и оригинальному сочетанию, он быстро завоюет любовь всех, кто его попробует. Поставьте этот салат рядом с Оливье, и, поверьте, первым исчезнет именно «Киевский»!

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