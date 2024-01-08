Неделя с 8 января подложит всем свинью: синоптики резко изменили прогноз на текущую неделю

Согласно прогнозу погоды на текущую неделю, россиян ожидает внезапный климатический перелом, который принесет дискомфорт даже полностью здоровым и не метеозависимым людям, сообщает PRIMPRESS.

Как заявили специалисты, перемены произойдут преимущественно на европейской территории Российской Федерации: стабильная морозная погода начнет безумствовать и капризничать, вместе с этим будет часто меняться атмосферное давление, что приведет к тому, что россияне почувствуют ухудшение своего состояния, головные боли и другое.

Например, в северной столице нашего государства Санкт-Петербурге январь 2024 года начался с очень сильным морозов, которые были ниже нормы на 20 градусов. Однако уже на этой неделе столбики термометров с сильного минуса вскочат до минус 2 градусов, вместе с тем в городе упадет атмосферное давление, и ветер станет злее и сильнее.

Похожая ситуация ожидает большинство северо-западных регионов Российской Федерации, включая Карелию. Как заявили синоптики, температура воздуха на названных территориях будет постоянно меняться причем с огромными скачками, ветер либо будет сдувать с ног, либо его не будет вообще. Именно поэтому россиян предупреждают, что в ближайшие дни за своим здоровьем нужно будет следить с особенным вниманием.