«Не вздумайте покупать, даже по акции»: в Роскачестве рассказали о марках сыра, которые не стоит покупать

Российская система качества - это аккредитованная государством организация, которая следит за качеством и безопасностью продуктов питания, предлагаемых россиянам отечественными и зарубежными производителями. Одну из последних проверок Роскачества проходил голландский вид сыра, итоги которой были представлены россиянам, сообщает PRIMPRESS.

Выбор экспертов организации пал именно на вышеназванный вид сыра, так как он является одним из самых покупаемых в России.

Проверку проходило около 30 образцов разных торговых марок, большинство из которых оказались качественными и безопасными. К ним относятся голландские сыры от отечественных производителей «Красная цена», «Сыробогатов», «Белебеевский» и «Первым делом».

Однако специалисты Роскачества в некоторых исследуемых продуктах выявили несоответствия ГОСТ: в составах сыра было обнаружено содержание растительных жиров, которые недобросовестные производители используют вместо молочных для того, чтобы сэкономить на приготовлении продукта.

Растительные жиры при избыточном употреблении их в пищу могут спровоцировать развитие болезней сердца и ожирения, поэтому эксперты не рекомендуют покупать продукты питания с содержанием данного ингредиента.

В черный список Роскачества были занесены голландские сыры, изготовляемые в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Курской области и Ставропольском крае.