Эксперты Российской системы качества провели исследование одного из самых популярных у граждан РФ продукта - сыра. Результаты проверки показали, что не все отечественные производители ответственно подходят к созданию пищевых продуктов и используют вредные для организма человека вещества, сообщает PRIMPRESS.

Исследование проходил голландский вид сыра. Выбор Роскачества пал именно на вышеназванный продукт, так как россияне покупают его чаще всего.

Согласно итогам исследования, специалисты Российской Системы качества занесли в черный список «Голландский» сыр, изготовляемый в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Курской области и Ставропольском крае, так как вместо положенных молочных жиров в продуктах из вышеперечисленных регионов были обнаружены растительные, которые несут вред организму человека при избыточном употреблении их в пищу.

К счастью, не все производители экономят на производстве и изготавливают качественный голландский сыр. Роскачество выделило список торговых марок, сыры от которых безопасны для употребления в пищу, так как в них не были выявлены нарушения Государственных стандартов и содержание растительных жиров. К ним относятся голландские сыры от брендов «Красная цена», «Сыробогатов», «Белебеевский» и «Первым делом».