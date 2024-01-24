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«Не вздумайте брать даже по скидке»: Росконтроль назвал марки кофе, которые стоит обходить стороной

«Не вздумайте брать даже по скидке»: Росконтроль назвал марки кофе, которые стоит обходить стороной

pexels.com

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Эксперты организации Росконтроль подвергли анализу марки растворимого кофе, предостерегая российских потребителей от возможных подделок. Исследование сосредоточилось на сублимированном кофе, который пользуется популярностью благодаря своей простоте приготовления. Процедура ограничивается лишь добавлением кипятка, что делает напиток доступным для приготовления даже в условиях ограниченного времени.

Несмотря на распространенное мнение о том, что растворимый кофе не является настоящим кофе, результаты исследования показали, что сублимированный кофе может быть не менее качественным, чем молотый. Однако ключевым фактором является использование высококачественного сырья в процессе производства.

Лабораторные анализы выявили несколько марок, признанных экспертами наилучшими в своей категории. Среди них - Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, а также российские марки «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта».

Тем не менее, некоторые из образцов были признаны некачественными: марка Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite были уличены в использовании растительного сырья другого происхождения, которое не относится к натуральному кофе, передает Primpress.

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