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Федеральный бюджет сократит финансирование ЖКХ Татарстана на 480 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Федеральное финансирование ЖКХ Татарстана в 202...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Финансирование коммунальной инфраструктуры Татарстана из федерального бюджета в 2027 году уменьшится до 720 миллионов рублей. Для сравнения: в 2025-м на трубы, насосы и котельные республика получала 1,2 миллиарда. Разницу в 480 миллионов рублей придется искать в других источниках. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления ЖКХ минстроя республики Айрат Галлямов.

Он отметил, что федеральная программа немного сократилась. По его словам, объем средств, который довели до региона, на следующий год составит порядка 720 миллионов рублей, тогда как в текущем году было 1,2 миллиарда. Все 44 муниципалитета уже подготовили заявки на 2027 год.

Чтобы снижение федеральной поддержки не ударило по качеству воды и тепла, власти республики берут нагрузку на себя. Республиканскую программу модернизации хотят оставить с финансированием как в этом году — 10 миллиардов рублей. Работа идет по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В декабре 2024-го Татарстан запустил собственную программу обновления ЖКХ с таким же бюджетом, построенную по принципам проекта «Наш двор», только вместо благоустройства в центре внимания оказались ржавые трубы и коллекторы.

По оценкам федерального правительства, на обновление систем ЖКХ по всей стране нужно 4,5 триллиона рублей. На этом фоне 720 миллионов из центра выглядят небольшой суммой. Внутри республики деньги распределяются неравномерно: министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин ранее отмечал, что в 2025-м из 44 объектов по федеральной программе 29 расположатся в Набережных Челнах. Градоначальник Казани Ильсур Метшин в декабре 2025-го оценивал состояние городских сетей как среднее по стране. Он обещал, что программы помогут за 5–7 лет довести их до норматива.

Глава Татарстана Рустам Минниханов инициировал в 2025-м еще одну республиканскую программу — ее объем превысил 12,5 миллиарда рублей. Уже обновлено 168 объектов, заменено 419 километров инженерных сетей, а улучшение качества услуг почувствовали 700 тысяч жителей. Документ о модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы закреплен постановлением кабмина РТ №633. С 1 октября в республике стартовал отопительный сезон, а тариф на гигакалорию вырос на 14% — до 3348 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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