Балобаны Батыр и Алтын из Татарстана переедут в Кыргызстан

Два сокола-балобана, которых готовят к переезду в Кыргызстан, получили имена Батыр и Алтын. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Имена для птиц выбрали жители республики через голосование.

Значение имен символично: Батыр ассоциируется с силой, мужеством и отвагой, а Алтын переводится как «золото». Так подчеркнули ценность редкой птицы и важность проекта по сохранению природы.

Пернатых отправят в зоопарк «Бугу Эне», который находится в Караколе. В Минэкологии их уже называют будущими послами Татарстана в Кыргызской Республике.

Эти соколы появились на свет в рамках проекта по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана. В 2026 году в Казанском зооботсаду удалось получить рекордное потомство — 18 птенцов.