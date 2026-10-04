Богослов Осипов объяснил, как молиться при нехватке времени

Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов рассказал, какую короткую молитву можно произносить, если у человека нет времени или желания читать длинные молитвенные тексты, пишет Акпарс.

По словам богослова, обратиться к Богу можно в любых обстоятельствах. Для этого он советует осознанно произнести слова: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня», размышляя при этом о собственных ошибках.

Осипов считает, что такая краткая Иисусова молитва может принести больше пользы, чем длительное механическое чтение молитв. Он подчеркнул, что главное в обращении к Богу — внимание и покаяние.

Профессор отметил, что молитва не должна превращаться в формальное повторение слов. Важно понимать их смысл и произносить их искренне, с внутренней собранностью.

По словам Осипова, несколько секунд для короткой молитвы можно найти в любой ситуации. Такой способ, как говорится в материале, помогает человеку преодолеть внутренние препятствия и обратиться к Богу с должной концентрацией.