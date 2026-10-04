Технологии

Google с 9 октября уберёт Gemini Pro из бесплатного доступа

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 9 октября Google начнёт отключать доступ к модели Gemini Pro для тех, кто пользуется сервисом без платной подписки. Об изменениях американская компания сообщила в справочном центре Gemini.

На бесплатном тарифе останется только Gemini Flash-Lite. Новые условия затронут приложение Gemini при использовании личного аккаунта. Подписчикам AI Plus сроки перехода обещают сообщить по электронной почте: после обновления им будут доступны Flash-Lite и Flash, а модель Pro сохранится у обладателей подписок AI Pro и AI Ultra.

На той же неделе Google представила Gemini 4 Argon — модель для сложных многоэтапных задач. Её ориентируют на разработку программного обеспечения, юридическую и финансовую работу, а также кибербезопасность. Внутри компании Argon уже применяют: по данным Google, ИИ помог оптимизировать использование памяти в дата-центрах и высвободить более 300 тебибайт — около 330 терабайт.

В августе пользователи в России сталкивались с недоступностью Gemini — подключиться к чат-боту не удавалось даже через VPN.

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