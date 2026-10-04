Технологии

Уведомления исчезли с экрана блокировки: какую настройку смартфона стоит проверить первой

Дима Кошкин Автор статьи
Почему уведомления пропали с экрана блокировки,...

ПроКазань

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Сообщения и уведомления продолжают приходить, но увидеть их получается только после разблокировки смартфона. На заблокированном экране при этом пусто, хотя раньше там отображались пропущенные звонки, сообщения и оповещения приложений.

Если проблема появилась сразу во многих программах, первым делом стоит проверить настройки уведомлений именно для экрана блокировки. Такой параметр можно случайно изменить, не отключая сами уведомления.

Проверьте показ на экране блокировки

На Android откройте настройки уведомлений и найдите параметры экрана блокировки. Названия отличаются у разных производителей: система может разрешать показывать все уведомления, скрывать их содержимое или полностью убирать оповещения с заблокированного экрана.

Если пропали уведомления только одного приложения, откройте его карточку в системных настройках. Возможно, для конкретной категории сообщений отключен показ на экране блокировки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы отправил на телефон тестовое сообщение из мессенджера. Если звук или вибрация есть, а на заблокированном экране ничего не появляется, проблема почти наверняка связана с отображением уведомлений, а не с их доставкой».

На iPhone проверьте места показа

В настройках уведомлений iPhone для каждого приложения можно выбирать, где будут появляться оповещения. Если показ на заблокированном экране отключен, сообщение может попасть в Центр уведомлений, но не появиться там, где пользователь привык его видеть.

Заодно проверьте режимы фокусирования. Они способны ограничивать уведомления от выбранных приложений и контактов в определенное время.

Скрытое содержимое — это другая настройка

Не стоит путать отсутствие уведомлений с защитой конфиденциальности. Смартфон может показывать сам факт нового сообщения, но скрывать его текст до разблокировки. Это нормальная настройка безопасности.

Если уведомления исчезли только с экрана блокировки, сначала проверьте именно разрешенные места их отображения. Если же сообщения начинают приходить лишь после открытия приложения, причина уже может быть в фоновой работе, энергосбережении или сетевом соединении.

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