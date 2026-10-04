Телефон еле слышно звонит даже на максимальной громкости: какой ползунок часто остается незамеченным

Музыка и видео на смартфоне звучат громко, но входящий звонок приходится буквально прислушиваться. Нажатие боковой клавиши громкости ситуацию не меняет, хотя индикатор на экране показывает максимум.

Причина может быть в том, что смартфон регулирует несколько видов громкости отдельно. Кнопками пользователь увеличивает звук мультимедиа, а громкость звонка остается на прежнем уровне.

Проверьте именно громкость звонка

На Android нажмите кнопку громкости и раскройте расширенную панель с несколькими ползунками. Обычно отдельно регулируются мультимедиа, звонок, уведомления и будильник. Названия и количество пунктов зависят от производителя.

Увеличьте именно громкость звонка, а затем попросите кого-нибудь позвонить на смартфон. Еще надежнее открыть настройки звука и проверить все уровни там.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Частая ошибка — несколько раз нажать кнопку увеличения громкости и решить, что телефон уже выставлен на максимум. Я бы открыл полную панель громкости: иногда наверху находится только мультимедиа, а ползунок звонка остается почти у нуля».

На iPhone настройки отличаются

На iPhone громкость звонка и предупреждений регулируется в разделе «Звуки, тактильные сигналы». Там же можно определить, будут ли боковые кнопки изменять этот уровень.

Если изменение кнопками отключено, во время обычного использования они могут управлять громкостью музыки и видео, не затрагивая установленную громкость звонка.

Если ползунок уже на максимуме

Проверьте выбранную мелодию. Некоторые рингтоны сами по себе начинаются тихо или воспринимаются менее громкими. Для теста временно установите стандартный хорошо слышимый сигнал.

Также осмотрите отверстия динамика: плотный чехол или загрязнение способны приглушить звук. Не стоит чистить решетку иглой или другими металлическими предметами.

Если тихими стали не только звонки, но и музыка, видео и громкая связь, проблема уже вряд ли связана с одним ползунком. После перезагрузки и проверки чехла стоит оценить состояние динамика, особенно если телефон недавно падал или контактировал с водой.

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