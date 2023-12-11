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«Не вздумайте брать, даже по акции»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»

«Не вздумайте брать, даже по акции»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»

scriptolex.ru

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Эксперты Российской системы качества рассказали гражданам нашей страны, которые предпочитают покупать еду в крупных популярных супермаркетах, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов для новогоднего стола, а также, что лучше вообще не брать, даже если будет большая скидка, пишет PRIMPRESS.

В связи с тем, что уже совсем скоро наступит долгожданный Новый год, многие россияне уже начали покупать продукты для застолья, чтобы успеть приобрести те товары, которые ближе к празднику станут в разы дороже.

Роскачество предупреждает, что больше всего внимания гражданам России следует уделять выбору красной икры, так как в магазинах нашей страны большое количество товаров, которые только продаются под видом красной икры, но на самом деле ей не являются. Специалисты дали подсказки, с помощью которых любой покупатель сможет определить настоящая перед ним икра или нет.

Во-первых, следует обратить внимание на цену: если килограмм красной икры стоит меньше чем 4 000 рублей, то перед вами, вероятнее всего, имитация.

Во-вторых, проверить данный продукт можно уже дома: опустите ложку с красной икрой в горячую воду, и если продукт не свернется, то перед вами фальшивка, так как в настоящей икре много белка, который при соприкосновении с кипятком сворачивается.

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