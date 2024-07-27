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Не варю свеклу часами — всего лишь 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Выбор метода приготовления свеклы зависит от ва...

mykaleidoscope.ru

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Свекла – это не только полезный, но и весьма вкусный корнеплод, который часто становится главным ингредиентом в салатах, супах и других блюдах. Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой длительного и "ароматного" процесса её варки. Сегодня мы расскажем вам о том, как можно ускорить этот процесс и избежать распространения неприятного запаха по дому.

Как быстро сварить свеклу без лишних запахов?

Перед тем как начать варку, тщательно промойте свеклу, используя губку для удаления верхнего слоя кожицы. Это поможет сохранить сок и цвет внутри корнеплода. Обязательно оставьте хвостик – это поможет сохранить больше витаминов.

Алгоритм быстрого приготовления:
  1. Подготовка: Поместите корнеплод среднего размера в кипящую воду.
  2. Без крышки: Варите на сильном огне. Через две минуты после закипания добавьте в кастрюлю хлебную корочку. Это поможет уменьшить распространение свекольного запаха по вашему дому.
  3. Время варки: Всего 15 минут активного кипения достаточно для приготовления.
  4. Охлаждение: Сразу после варки вылейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут. Резкая смена температур поможет довести овощ до идеальной готовности.

Таким образом, всего за 15 минут вы получите идеально приготовленный корнеплод без неприятных ароматов в вашей кухне.

Альтернативный метод: запекание свеклы

Для тех, кто предпочитает более мягкий вкус и сохранение всех полезных свойств, рекомендуем запечь свеклу в духовке:

  • Подготовка: Оберните каждый корнеплод в 2-3 слоя фольги.
  • Выпекание: Разместите свеклу на решетке духовки и выпекайте при 190 градусах цельсия на протяжении 60-90 минут в зависимости от размера.

Запеченная таким образом свекла сохранит свой насыщенный цвет, вкус и будет особенно сочной.

Вывод

Выбор метода приготовления свеклы зависит от ваших предпочтений в текстуре и времени, которое вы готовы уделить кулинарии. Оба метода – быстрое варение и медленное запекание – позволяют достичь отличных результатов и сделать ваше блюдо заметным и ароматным. Независимо от выбранного способа, свекла останется одним из самых здоровых и вкусных добавлений к вашему столу.

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