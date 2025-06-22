Не травите этим кошек: Роскачество обнародовало самые худшие бренды корма для животных

Результаты масштабного исследования кошачьих кормов, проведенного Роскачеством, шокировали владельцев домашних животных и заставили пересмотреть подход к выбору корма для кошек.

Одним из ключевых выводов стало сомнение в том, что дорогие корма всегда являются лучшими. Проверка показала, что высокая цена не всегда гарантирует высокое качество, а некоторые более доступные корма могут даже превосходить премиальные бренды по важным параметрам.

В ходе экспертизы специалисты протестировали 25 популярных марок кормов со вкусом курицы, оценивая их безопасность и качество. Особое внимание было уделено наличию опасных веществ (токсинов, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов), микробиологическим показателям и соответствию заявленного состава фактическому.

Результаты проверки выявили значительные нарушения у некоторых производителей. В двух образцах корма была обнаружена металломагнитная стружка в концентрациях, превышающих допустимые нормы. В восьми образцах был найден микотоксин фумонизин В1, опасный для печени и почек кошек. В некоторых кормах также были следы пестицидов и антибиотиков, что не позволило этим продуктам получить Знак качества Роскачества. В отдельных случаях было зафиксировано недостаточное содержание таких важных микроэлементов, как селен и калий.

Проверка также показала несоответствие заявленного и фактического содержания мяса в кормах. В 11 из 13 образцов, заявленных как «с высоким содержанием мяса», реальное количество мясных компонентов оказалось ниже заявленного, сообщает usolie.info.

Эти результаты вызвали широкий общественный резонанс и стали стимулом для действий со стороны производителей и торговых сетей. Компании Onto Pet Food, «Яндекс Маркет», Ozon, TM «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner и АО «Гатчинский ККЗ» быстро отреагировали, проведя внутренние аудиты и пересмотрев свои производственные процессы. Сеть магазинов «Ашан» также разработала план по улучшению качества продукции под брендом «Каждый день».

Основной вывод из исследования: недорогие корма могут быть качественными и содержать все необходимые витамины и микроэлементы для здоровья кошек. Также эксперты развенчали миф, что импортные корма всегда лучше отечественных. Все корма, прошедшие проверку Роскачества, были произведены в России и признаны безопасными для здоровья питомцев, несмотря на некоторые недостатки в содержании витаминов.

