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Не торопитесь с покупкой: эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость в России

Не торопитесь с покупкой: эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость в России

mebel-complect.ru

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По информации аналитического центра «Инком-недвижимость», в настоящее время самую доступную квартиру на вторичном рынке Москвы можно приобрести за 3 657 000 рублей. Речь идет о студии площадью 10,6 квадратных метра, расположенной в Зеленограде на четвертом этаже девятиэтажного дома. Средняя стоимость вторичного жилья в различных частях Москвы также варьируется: в Старой Москве — 14,41 миллиона рублей, в Новой Москве — 9,96 миллиона, в Подмосковье — 6,77 миллиона.

Эксперты подчеркивают, что основным фактором, влияющим на рынок, является высокая ключевая ставка. Предполагается, что её снижение может привести к ускоренному снижению спроса, увеличению предложения и, как следствие, понижению цен. Однако на данный момент снижение ставок не рассматривается. Прогнозы специалистов различны, и будущее рынка будет зависеть от динамики экономической обстановки, возможных изменений в ключевой ставке и других факторов.

Основной фактор, определяющий доступность вторичного жилья, — отсутствие льготной ипотеки, что делает этот сегмент более привлекательным с точки зрения стоимости по сравнению с первичным рынком. Продолжение снижения цен на вторичном рынке может продолжаться до тех пор, пока застройщики не примут решение о снижении стоимости нового жилья, где наблюдается рост цен. Уменьшение спроса и увеличение предложения также могут оказать давление на дополнительное снижение цен на вторичном рынке, пишет life.ru.

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