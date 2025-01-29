Не сорт, а «сектор приз»: такой низкорослый томат вяжет плоды нон-стопом — 3 куста дают урожай, как целая плантация

Сезон подготовки к рассаде в самом разгаре, и садоводы активно выбирают сорта томатов, которые обеспечат богатый урожай при минимуме усилий.

Среди таких вариантов выделяется гибрид «Джекпот» — компактный, продуктивный и неприхотливый сорт, идеально подходящий как для теплиц, так и для открытых грядок.

Томат «Джекпот»: основные характеристики

Название этого сорта говорит само за себя. «Джекпот» — это сверхранний детерминантный томат, который начинает плодоносить через 85–90 дней после появления всходов. Его ключевые особенности:

Высота кустов: не более 110 см, идеально подходят для компактного выращивания.

Форма куста: рекомендуется формировать в 3–4 ствола.

Устойчивость к болезням: сорт обладает высокой устойчивостью к фитофторе и другим типичным заболеваниям томатов.

Урожайность и особенности выращивания

Кусты этого гибрида компактны, что позволяет высаживать до 3–4 растений на одном квадратном метре. В период плодоношения кусты буквально усыпаны плодами, а листья практически отсутствуют, что облегчает сбор урожая.

Подвязка: необходима, так как стебли могут сломаться под тяжестью плодов.

Плоды: вытянутой формы, красного цвета, массой 40–50 граммов. Они обладают сочной и сладкой мякотью с лёгкой кислинкой. Плоды устойчивы к растрескиванию, не осыпаются с куста.

С одного квадратного метра можно собрать более 20 килограммов томатов, а благодаря тому, что плоды остаются на кустах долгое время, их удобно снимать целыми кистями.

Идеальный выбор для любых целей

Томаты «Джекпот» универсальны. Они отлично подходят для свежих салатов, консервирования в целом виде и приготовления соусов. Этот сорт станет находкой для тех, кто ценит не только вкус, но и простоту в уходе.

Почему «Джекпот» — лучший выбор для садоводов?

Простота выращивания: даже начинающие садоводы смогут справиться с этим гибридом.

Компактность: экономия места на участке.

Высокая урожайность: один квадратный метр заменяет целую грядку традиционных сортов.

Раннее плодоношение: свежие томаты уже через три месяца после посадки.

Гибрид «Джекпот» оправдывает своё название, предлагая садоводам максимум отдачи с минимальными усилиями. Этот сорт станет вашей «выигрышной комбинацией» в новом сезоне, сообщают Хибины.