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Не получат пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

Пенсионный возраст для мужчин теперь составляет 65 лет, а для женщин — 60 лет

osnmedia.ru

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В последнее время в России происходят значительные изменения в пенсионной системе, включая постепенное увеличение возраста выхода на пенсию, начатое в 2019 году. Пенсионный возраст для мужчин теперь составляет 65 лет, а для женщин — 60 лет. Эти меры направлены на стимулирование роста экономики и увеличение численности трудоспособного населения, с прогнозируемым приростом около 2,7 миллиона новых рабочих мест.

Татьяна Голикова, вице-премьер России, отметила, что несмотря на нововведения в пенсионной политике, большинство пенсионеров продолжают работать, подчеркивая, что почти 60% из них остаются активными участниками трудового рынка. Это подчеркивает важность адаптации образовательных программ для старшего поколения, чтобы помочь им сохранять конкурентоспособность и продуктивность.

Голикова также выделила увеличение участия в рабочей силе лиц в возрасте от 40 до 54 лет, которое достигло рекордного уровня в 93% к концу 2023 года. Это свидетельствует о том, что старшее поколение активно ищет возможности для трудоустройства, стремясь улучшить своё финансовое положение и качество жизни.

Такие изменения в пенсионной системе и демографические тенденции подчеркивают необходимость нового подхода к образованию и профессиональной переподготовке взрослых, чтобы они могли успешно адаптироваться к изменяющемуся рынку труда. Создание устойчивых и гибких образовательных программ поможет пожилым гражданам оставаться активными участниками экономической жизни страны и передавать свой опыт молодым поколениям.

Эти преобразования требуют осмысленного и комплексного подхода, чтобы гарантировать, что переход к новой пенсионной системе будет плавным и комфортным для всех участников рынка труда, способствуя устойчивому экономическому росту и социальной стабильности.

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