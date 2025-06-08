Не йод и не бор: вот чем нужно поливать клубнику во время цветения – ягод собираем аж по 6 кг с грядки
tvkrasnodar.ru
С наступлением лета клубника активно растёт и требует должного ухода. Биолог Ирина Сушилова рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения урожая и качества ягод. Одним из самых эффективных и простых решений является питательное удобрение, которое можно легко приготовить в домашних условиях.
Рецепт питательного удобрения для клубники
Для приготовления питательного раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 литр измельчённой крапивы
Пригоршня панировочных сухарей
2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Смешайте все компоненты в 15-литровом ведре с тёплой водой. Оставьте раствор настояться на 2 дня. После этого необходимо отфильтровать раствор, чтобы избавиться от остатков и получить чистую жидкость для подкормки.
Как применять удобрение
Применяйте удобрение для клубники следующим образом:
Орошайте растения под корень на влажную почву.
Расход раствора — примерно один стакан на каждый куст.
Эта подкормка способствует укреплению растений, увеличению урожая и улучшению вкуса ягод. Она также помогает поддерживать здоровье клубники в летний период.
Преимущества натуральной подкормки
Подкормка по этому рецепту — это не только эффективное средство для поддержания здоровья клубники, но и натуральное удобрение, которое улучшает качество плодов без использования химических веществ.
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