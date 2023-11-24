Не берите ни в коем случае, даже по акции: Роскачество назвало марки опасных для жизни пельменей

Специалисты Российской системы качества опубликовали результаты своего исследования популярнейшего полуфабриката у покупателей, пельменей, где назвали торговые бренды, продукция которых содержит опасные вредоносные бактерии для организма человека.

В проверке Роскачество участвовали 20 образцов пельменей разных отечественных производителей, среди которых ни один не был признан качественным и безопасным для употребления в пищу.

В пельменях, производимых брендом «Вкусвилл», эксперты выявили содержание микроорганизмов, которые могут спровоцировать развитие одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, листериоза. Мясные полуфабрикаты от торговых марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» содержат бактерию сальмонелла, вызывающую серьезные инфекционные болезни. В пельменях от «Останкино традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» эксперты обнаружили кишечную палочку.

Пельмени от вышеперечисленных торговых брендов не рекомендуются специалистами Роскачества к покупке и употреблению в пищу, так как могут нанести вред здоровью из-за содержания опасных бактерий, вызывающих болезни.