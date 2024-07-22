«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал 3 известных всем бренда, которые оказались в черном списке

Чай давно зарекомендовал себя не просто как напиток, но и как важная часть культуры многих народов, включая Россию. Заваривание чая в России — это не только способ утолить жажду, но и возможность для спокойного общения, момент релаксации в течение напряженного дня.

Важность выбора качественного чая

Недавнее исследование Росконтроля показало, что выбор чая — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Проверка как пакетированных, так и листовых чаев раскрыла разнообразие качества на рынке: от высококачественных продуктов до тех, которые содержат примеси и добавки, представляющие угрозу для здоровья.

Лучшие и худшие находки

Среди проверенных образцов чай "Бета-чай. Королевское качество" получил высшие оценки экспертов и заслужил всероссийский знак качества. Также высокие оценки были у таких брендов как Greenfield и Ahmad Tea. Однако, не все чаи оказались безопасными: в некоторых образцах зеленого чая было обнаружено превышение нормы содержания плесени в 15 раз.

Рекомендации для потребителей

Эксперты советуют при выборе чая обращать внимание не только на бренд, но и на происхождение, способ обработки, степень ферментации, а также наличие сертификатов качества. Качественный чай должен быть свободен от примесей и должен соответствовать всем стандартам безопасности.

Заключение

Правильный выбор чая не только улучшит ваши ежедневные ритуалы, но и поможет сохранить здоровье. В мире, где рынок перенасыщен разнообразными продуктами, важно оставаться информированным и внимательным к деталям, которые определяют качество и безопасность пищевых продуктов.