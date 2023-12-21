Не берите его в магазине: Роскачетсво назвало сливочное масло с неприятным ингредиентом

Специалисты Российской системы качества провели исследование сливочного масла, производимого в нашей стране, и назвали один бренд, продукция которого содержит небезопасный для организма человека ингредиент, сообщил KONKURENT.RU.

Роскачество - организация, которая следит за качеством и безопасностью продуктов питания, предлагаемых россиянам. Результаты проверок всегда предоставляются гражданам для ознакомления, чтоб они знали, какие продукты могут нанести вред, а какие можно смело покупать.

В одном из последних исследований участвовало сливочное масло от различных отечественных брендов. К сожалению, эксперты Роскачества обнаружили в некоторых образцах содержание вредных микроорганизмов, а также растительных жиров, хотя в сливочном масле должны быть молочные, согласно ГОСТ.

Так, в сливочном масле от производителя «Каждый день» были выявлены нарушения, а именно, содержание дрожжей, плесени и вредных бактерий. Вместе с тем в маслах на сливках от «Деревенской буренки» и «МСК-Волжского» специалисты обнаружили пальмовое масло, что не было указано на упаковках товаров, а это в свою очередь является фальсификацией и обманом потребителя.