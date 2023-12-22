Не берите его в магазинах: Роскачетсво назвало сливочное масло с неприятным ингредиентом

Российская система качества проверила масло на сливках, производимое отечественными брендами, и, к сожалению, в некоторых образцах выявило содержание вредных ингредиентов, которые не рекомендуются к употреблению в пищу, пишет KONKURENT.RU.

Самым худшим по качеству и безопасности сливочным маслом было признано масло от марки «Каждый день», так как в его составе эксперты Роскачества нашли содержание плесени, бактерий, а также выявили нарушение по содержанию дрожжей. Подобные ингредиенты не соответствуют требованием Государственных стандартов, поэтому данное сливочное масло было занесено в черный список, и от его покупки специалисты советуют воздержаться.

Вместе с тем было выделено еще два бренда, которые продают фальсификат: «Деревенская буренка» и «МСК-Волжский» производят масло с использованием растительных жиров, но на упаковках указывают, что масло сливочное, при том, что на самом деле оно является пальмовым.