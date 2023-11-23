Не берите даже по акции: стало известно, в каких котлетах Россельхознадзор обнаружил смертоносную бактерию

Гражданам Российской Федерации назвали производителя, в пищевой продукции которого нашли опасную для здоровья человека бактерию, сообщает «Клопс».

Эксперты калининградского Россельхознадзора провели проверку одного из самых популярных у российской покупателей полуфабриката, котлет из говядины, под маркой «Мираторг Запад» и обнаружили, что в составе мясного продукта от данного производителя содержится опасный микроорганизм, который при употреблении в пищу может спровоцировать тяжелое заболевание пищевого происхождения - листериоз.

Вышеназванное инфекционное заболевание поражает центральную нервную систему, миндалины, лимфатические узлы и печень и может привести к параличу мышц, потери памяти, невриту и к летальному исходу, пишет feleti.by.