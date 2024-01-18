Не берите, а то отравитесь: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать

Роскачество - это организация, которая существует для того, чтобы контролировать продукты питания, предлагаемые россиянам. Специалисты периодически проверяют товары на качество, безопасность и соответствие ГОСТ, а итоги исследования публикуют для ознакомления, чтобы граждане знали, какие продукты можно брать и не боятся, что они принесут вред их здоровью.

Исключением не стала и всеми любимая колбаса, которой предпочитают завтракать, перекусывать в течение дня, добавлять в разные блюда, а также ставить на праздничные столы. Итоги исследования Роскачества оказались совсем нерадостными, так как эксперты обнаружили ряд нарушений в продукции отечественных производителей.

В черный список Российской системы качества попал сервелат от «Дмитрогорского продукта», так как в его фактическом составе были выявлены следы содержания антибиотиков и красителей, которые не были указаны в составе на упаковке, что в свою очередь является грубейшим нарушением и обманом потребителя. Вместе с этим нерекомендованными для покупки и употребления в пищу стали докторские колбасы от Губернской мясной компании и от марки «Егорьевская», так как в продукции от данных производителей были обнаружены следы антибиотика, а также недостаток белка и жира по сравнению с заявленным содержанием, что также является нарушением и фальсификацией, передает progorodsamara.